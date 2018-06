Imperia. Una giornata ricca di impegni quella di ieri per il candidato Guido Abbo. In mattinata gli incontri con Confcommercio e Lega coop per discutere dell’andamento del commercio cittadino. E proprio nel primo pomeriggio l’incontro con i negozianti-presenti almeno una trentina- di Oneglia. A loro il candidato ha sottoposto la sua idea di pedonalizzare via Amendola e via Bonfante, per poter riportare le persone in strada e di conseguenza incrementare il commercio.

Nel pomeriggio, assieme ad alcuni candidati sindaci, presso la sala consiliare del Cremlino, si è svolta la riunione con i dipendenti della Seris per discutere del futuro della società. A seguire l’incontro, sempre con gli altri candidati sindaci, con il direttivo della confartigianato durante il quale si è firmato un foglio con 10 punti di impegno per tutti i candidati.

A chiudere la giornata l’incontro a Poggi con i cittadini, dove si è parlato dei punti principali del programma come il waterfront e la reindustrializzazione dell’ex pastificio Agnesi puntando all’industria della nautica. Durante l’incontro Abbo ha parlato ,inoltre, della sua idea di città con la futura pista ciclabile e la conseguente riqualifica dei borghi. Si è parlato anche di valorizzare l’entroterra con un turismo outdoor per gli appassionati di mountain bike sfruttando sia il clima favorevole che i bei posti che abbiamo in provincia. L’incontro è stato un’occasione per poter parlare anche di alcuni possibili interventi da fare a Poggi.