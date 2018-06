Imperia. Il maltempo non ferma i festeggiamenti per San Giovanni. Il Comitato comunica che i giochi pirotecnici previsti per questa sera alle 23 avranno luogo, come da programma.

“Vi aspettiamo per assistere assieme ai “fuochi d’artificio” presentati dalla ditta Martarello nel bacino portuale della banchina di Oneglia sulla spianata Borgo Peri.

Anche il nostro ristorante sul mare sarà lieto di accogliervi questa sera, come nelle precedenti, per offrirvi le specialità della tradizione. Tutto il programma è quindi confermato. Sarà uno spettacolo ancora più suggestivo! A più tardi!” – fanno sapere gli organizzatori.