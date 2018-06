Imperia, il consigliere comunale Antonio Russo: “La città ha bisogno di Claudio Scajola”

Imperia. Antonio Russo, consigliere comunale e coordinatore Gdl rifiuti zero, comunica le sue intenzioni di voto e le motivazioni in vista del 10 giugno:

“Ci siamo, domenica 10 giugno ci recheremo alle urne per scegliere il nuovo sindaco che governerà Imperia per i prossimi 5 anni. Domenica con il mostro voto decideremo il futuro di questa città. Io ho deciso che voterò a favore della mia città, ho deciso che affiderò il mio futuro ed il futuro dei miei concittadini all’unico candidato sindaco in grado di cambiare questa città: Claudio Scajola. Imperia ha bisogno di Claudio Scajola.

Imperia può e deve diventare pulita ed è per questo che ha bisogno di intraprendere la Strategia Rifiuti Zero, ma per farlo non bastano capacità e competenze ci vogliono volontà e determinazione, caratteristiche queste in possesso di un solo candidato: Claudio Scajola Domenica quindi mettiamo da parte le nostre ideologie politiche, andiamo oltre gli schieramenti e agiamo per il bene comune. Diamo un voto utile alla città, votiamo Claudio Scajola”.