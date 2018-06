Imperia, il candidato sindaco Scajola in visita al Circolo del Tennis

Imperia. Visita questa mattina da parte di Claudio Scajola al Circolo del Tennis di Imperia, in grande crescita per numero di associati: vanta oltre 400 iscritti, di cui 130 sono bambini.

Scajola ha ascoltato le loro problematiche, di natura economica e sociale, proponendo una convenzione che regoli i rapporti tra il comune e il Circolo.

“Un metodo per definire meglio i rapporti, sia di carattere economico che di carattere sociale, che potrà essere applicato anche con le altre realtà sportive imperiesi. Ognuna con le proprie caratteristiche” -propone Scajola – confermando la sua concreta attenzione per mettere a sistema le diverse realtà sportive per fare di Imperia “la città dello sport”.