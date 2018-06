Imperia. Incontro molto partecipato al Circolo Tennis S. Lazzaro con il candidato sindaco Luca Lanteri, l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo e le società sportive. Si è discusso delle grandi potenzialità che Imperia può offrire allo sport e al turismo sportivo.

Imperia, grazie alle sue caratteristiche climatiche e all’area di San Lazzaro e alla zona limitrofa, dove sono presenti campi da tennis, da paddle, da calcetto, da bocce, il palazzetto, la piscina, la vela, in futuro la ciclabile e anche un ostello per lo sport, può diventare una realtà per eventi importanti e anche un polo di attrazione per la preparazione e gli allenamenti di società sportive di tutta Europa. Senza contare che Imperia vanta anche un campo di atletica e di rugby di tutto rispetto.