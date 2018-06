Imperia. Ieri sera Luca Lanteri ha incontrato gli abitanti di Costa d’Oneglia. L’incontro si è svolto nella locale bocciofila ed è stato molto partecipato. Si è discusso sui problemi del borgo: viabilità, parcheggi e pulizia.

“Sono molto soddisfatto di questo incontro per l’interessamento dimostrato non solo verso i temi della frazione ma anche verso tematiche di più ampio respiro cittadino – ha affermato Luca Lanteri – Come proposto dal candidato Cristian Gastaldi si è parlato di territorio e agricoltura anche con interventi del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e dell’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola”.