Imperia. Dopo cena Claudio Scajola, candidato sindaco di Imperia, si è recato nella frazione di Poggi, nella piazza della chiesa, per un confronto con la numerosa comunità locale.

Come sempre, nel suo giro per tutte le zone della città, Scajola ha affrontato con i cittadini i temi più importanti del borgo. Molto sentito, anche qui, il problema della mancanza di parcheggi. I cittadini hanno, inoltre, sottolineato a Scajola le difficoltà della viabilità fra le due chiese, la necessità di una maggiore sicurezza in alcuni tratti della strada di accesso e il problema del cimitero: non ha più posti disponibili e necessita di importanti lavori di manutenzione.

Come sempre, taccuino alla mano, Scajola si è appuntato le criticità, sottolineando il suo concreto impegno a intervenire per rendere più vivibili tutte le zone della città, cominciando proprio dalla manutenzione.