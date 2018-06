Imperia, ieri alla Felice Cascione l’ultima partita della Rari Nantes

Imperia. Ieri l’ultima partita della stagione: alla Felice Cascione in scena Rari Nantes Imperia contro Castelfiorentino.

Per l’ultima sfida era assente Andrea Somà. Il nostro bomber ha fatto di tutto per esserci ma, oggi è prevista la cerimonia della sua Laurea: non solo grande giocatore ma anche Dottore. La squadra: “Congratulazioni Andre!”

Per il resto, Mister Pisano ha convocato i seguenti 13 atleti: Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano, Fabio Amoretti, Filippo Corio, Paolo Durante, Jarno Spano, Rikardo Merkaj, Enea Merkaj, Leon Kovacevic, Tommaso Russo, Lorenzo Giostra, Luca Paganoni, Denis Piskunov.