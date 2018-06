Imperia, i risultati delle elezioni amministrative proiettati a Palazzo Civico

Imperia. Il Comune comunica che in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno saranno disponibili dalle 11.30 due postazioni all’interno di Palazzo Civico aperte al pubblico in cui verranno proiettati i risultati delle votazioni, in particolare presso la Sala Consiliare al primo piano (per l’evento adibita anche a sala stampa) e presso l’atrio comunale.

Si comunica inoltre che i dati delle affluenze e dello scrutinio verranno pubblicati anche in apposito link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune di Imperia.