Imperia. Ginevra Duke si aggiudica la gara di pesca dei “pierini” (catturando ben 20 pesci) la competizione dedicata ai bambini fino a 12 anni organizzata, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Ineja, da Asno, in collaborazione con il negozio di attrezzature per la pesca “Da Pippo”.

Sul podio anche Nicolas Duke e Pietro Ranoisio. Tantissimi i partecipanti per la manifestazione arrivata alla trentottesima edizione. Gli organizzatori ringraziano lo sponsor ‘’Luca Barber Shop’’ che ha omaggiato il primo classificato di un taglio gratis.