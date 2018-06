Imperia. La campagna elettorale di Luca Lanteri, ieri sera, si è riversata come un’ onda blu attraversando con un Flash Mob di oltre 250 persone il cuore di una delle storiche manifestazioni di Imperia, San Giovanni.

Il corteo ha visto il candidato sindaco assieme a sostenitori e simpatizzanti, famiglie e amici camminare con entusiasmo attraversando la folla e dirigersi poi verso le casse, in fila ordinata e comprare i biglietti per la cena sedendosi ove possibile.

“Anche i piccoli dettagli sono importanti”, spiegano dal comitato promotore. “Vogliamo rompere con la politica del passato che si rapportava dall’alto al basso verso il cittadino. Non vogliamo più assistere nella nostra città a politici locali che atteggiandosi si presentavano con presunzione e senso di superiorità per le strade e le manifestazioni con scorte e “corti”.

“Questa con Luca Lanteri sarà veramente la città di tutti e per tutti dove ognuno di noi costruirà in prima persona il proprio domani percependo le Istituzioni e l’Amministrazione accanto come un sostegno ed una guida con rispetto e non pretendendo o costruendo sudditanze psicologiche”.