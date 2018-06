Imperia, eletto il nuovo segretario provinciale di Rifondazione Comunista

Imperia. Il Comitato Politico della Federazione di Imperia del Partito della Rifondazione Comunista, nella riunione del 29 giugno, ha eletto alla carica di Segretario Provinciale Mariano Mij, in sostituzione del compianto compagno Pierluigi Zuccolo, recentemente scomparso.

Gli impegni che dovrà affrontare il nuovo Segretario sono molteplici: dalla spinosa questione dei migranti, che da sempre vede Rifondazione in prima linea, alla gravissima condizione dei lavoratori ex-Agnesi, per 70 dei quali scadranno a giorni tutti gli ammortizzatori sociali, ed anche i gravi problemi dei servizi pubblici provinciali fra cui Rivieracqua e Riviera Trasporti.

Infine la storica lotta dei comunisti per contrastare il continuo aumento di prezzi e tariffe in una situazione generale di aumento della povertà, senza tralasciare l’organizzazione della festa provinciale del Partito, che si terrà a San Bartolomeo al Mare dal 21 al 23 agosto, un momento di confronto politico e socialità e un’occasione per dibattere alcuni temi di attualità politica che non sono solo locali, ma rivestono rilevanza nazionale e internazionale.