Imperia, dopo una lite per una ragazza investe con l’auto due giovani: denunciato per tentato omicidio

Imperia. “Li ho investiti volontariamente”. Agli agenti della polizia di Stato che lo hanno fermato, un trentenne italiano, residente nell’entroterra sanremese, non ha tentato di giustificarsi: quei due ragazzi appena 18enni, un italiano e un tedesco, li aveva investiti di proposito dopo un presunto sgarbo: un apprezzamento di troppo nei confronti di una amica dei due giovani.

E’ successo la scorsa notte, sul lungomare Vespucci, nei pressi del locale McDonald. Sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia della Questura alla quale era stato segnalato un grave incidente automobilistico.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato due diciottenni feriti, riversi a terra in una pozza di sangue. Tutt’attorno gli amici degli investiti, testimoni di quanto era appena successo. Raccogliendo, a caldo, le testimonianze degli amici dei due giovani feriti, i poliziotti hanno appresa di una lite avvenuta poco prima tra un giovane poco più che trentenne e i due feriti per un apprezzamento di troppo nei confronti di una loro amica. Da qui, il trentenne, raggiunta la sua autovettura, ha intercettato il gruppo e si è diretto contro di loro, investendo i due giovani.

L’investitore subito individuato dai poliziotti era in evidente stato di alterazione alcolica. Malgrado ciò, con disinteresse per quanto accaduto, ha dichiarato di aver volontariamente investito i ragazzi per un presunto sgarbo di questi ultimi.

I giovani, prontamente soccorsi dal 118, sono stati trasferiti in ospedale dove si trovano tuttora in osservazione per i traumi riportati: non sarebbero in pericolo di vita.

L’investitore, con piccoli precedenti di polizia, dai risultati dell’alcoltest è risultato avere un tasso alcomelico nel sangue superiore di tre volte il limite consentito. L’autovettura utilizzata come un’arma, a causa del forte impatto, ha riportato la rottura totale del parabrezza e una vistosa ammaccatura nella parte anteriore: gli agenti l’hanno posta sotto sequestro.

Il 30enne è stato denunciato per il reato di tentato omicidio aggravato e guida in stato di ebbrezza, del quale risponderà innanzi all’autorità giudiziaria.