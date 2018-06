Imperia, Davide Garra assume l’incarico di viceprefetto della provincia

Imperia. Ieri si è insediato presso la Prefettura di Imperia il viceprefetto Davide Garra assumendo l’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto.

Davide Garra, torinese, 54 anni, sposato con due figli, proviene dalla Prefettura di Biella dove è stato autore del primo sito internet della Prefettura di Biella e si è occupato di Protezione Civile, Ordine Pubblico, Immigrazione ed ha svolto per sette anni il ruolo di Capo di Gabinetto.

Durante la sua carriera, ha ricoperto svariati incarichi fra i quali quello di Commissario Straordinario in vari Comuni della provincia laniera, nonché, dal 2016, quello di Presidente Supplente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino Sezione di Novara.

In occasione di Expo Milano 2015, in missione saltuaria presso la Prefettura di Milano, ha svolto il ruolo di Dirigente del Centro Operativo Misto della Esposizione Universale 2015.