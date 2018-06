Imperia. Dati che affluiscono in Comune con estrema lentezza: solo 3, tra cui quella dell’Ospedale le sezioni che hanno terminato ufficialmente lo spoglio.

I rappresentanti di lista del Movimento 5 Stelle pretendono, infatti, che ogni scheda venga verbalizzata ad una ad una e non permettono che si facciano più i cosiddetti “mucchietti”.

La tendenza (ufficiosa) basata sulle “soffiate” che arrivano ai point, su 14 sezioni terminate in testa ci sarebbe Claudio Scajola col 35 per cento tallonato da Luca Lanteri (centrodestra) col 29 e da Guido Abbo (centrosinistra) col 23 per cento.

Al quarto posto Maria Nella Ponte (Movimento 5 Stelle). Tutti gli altri distanziati.