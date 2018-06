Imperia, crede che ci siano persone armate in casa e sale sul cornicione: 59enne salvato da Croce d’Oro e carabinieri

Imperia. Era convinto che in casa propria ci fossero delle persone armate e per fuggire è salito sul cornicione al primo piano della palazzina in cui vive, pronto a lanciarsi dalla finestra: un uomo di 59 anni, Rocco T., è stato salvato in un intervento congiunto da parte del personale sanitario del 118, intervenuto con un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia e dei carabinieri.

L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.