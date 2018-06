Imperia. Si prospetta una serata ricca di eventi speciali il sesto appuntamento del 2018 con la Festa di San Giovanni.

Per gli amanti della cucina, tradizionale e allo stesso tempo innovativa, questa sera sarà presente lo chef internazionale Roxana Rondan. Di origine peruviana con una particolare storia accademica e sociale, Roxana sarà la special guest della serata: a lei il compito di affiancare i nostri cuochi alle prese con la preparazione dello stoccafisso nella Giuvanina, la super pentola del Comitato da 3,20 metri di diametro. La presenza di uno chef internazionale alla festa inaugura il primo di una serie di novità che entreranno a far parte della tradizione.

Spazio anche per i più golosi: alle 21.00 uno speciale incontro con le esperte del “dolce di San Giovanni” e la sua speciale storia, con tanto di degustazione per tutti i presenti.

>Ineja è anche impegno nella cultura e nella conservazione dei tesori del nostro territorio. Presso la festa sarà possibile supportare, tramite firma, il censimento del FAI “I Luoghi del Cuore” tra cui è stata inserita Villa Grock. L’ obiettivo è ottenere un finanziamento per riprodurre la stupenda vetrata con i motivi dello zodiaco.

Speciale fuori programma questa sera alle 21 un confronto politico fra i due candidati sindaco alla Città di Imperia. Alle 21 presso l’area spettacoli sarà infatti possibile seguire il dibattito elettorale a pochi giorni dalle elezioni.





Il programma di oggi, mercoledì 20 giugno

Alle 17,30 scuola di voga gratuita, aperta a tutti, promossa dall’Istituto Nautico A. Doria di Imperia con l’utilizzo dei due “gozzi” tipiche imbarcazioni a remi di proprietà del Comitato e l’assistenza di personale qualificato (fino alle ore 19,00 ritrovo alaggio radice molo corto di Oneglia banchina Schiavon)

ore 18 apertura stand mostra mercato MercantIneja (calata GB Cuneo / piazzale festa )

ore 18,30 apertura Info Point – Stand abbigliamento Ineja 2018

ore 18,45 apertura Pesca della Zucchetta – Area espositiva Ineja 2018

ore 19,00 stage ed esibizione di danza “classico e moderno” proposti dalla scuola “New Movanimart” di Imperia (area spettacoli);

collezione di giornali e manifesti d’epoca di Porto Maurizio ed Oneglia (fine 1800) e periodo fine guerra (Alleati e Resistenza) archivio storico di Sergio Cecchinel (tenda Incontri);

esposizione motocicli “Motom” anni 1952-1970 collezione privata di Bruno Saluzzo;

ore 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina“: piatto tipico “stoccafisso all’onegliese” con special guest Roxana Rondan

ore 21 3° serata di Bimbineja – spettacolo circense dedicato ai giovanissimi, proposto da Fortunello & Marbella area festa

ore 21 storia del “Dolce di San Giovanni” nella tenda incontri

ore 21 dibattito elettorale- area spettacoli

ore 22,30 spettacolo di danza moderna proposta dalla Scuola New Movanimart

ore 24 spaghettata di mezzanotte offerta dal Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi – animazione musicale fino a tarda notte con DJ Tex

Maggiori informazioni su www.ineja.it e sui canali social.