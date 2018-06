Imperia. Continuano gli incontri del candidato sindaco Guido Abbo. Ieri è stata una domenica particolarmente impegnata: al mattino il candidato si è recato a visitare l’infiorata di via Carducci, in occasione della celebrazione del Corpus Domini, il pomeriggio dedicato, in veste di vice sindaco, alla premiazione del concorso fotografico dedicato proprio all’infiorata, alla sera si è svolto un incontro con la cittadinanza di Oliveto.

Le frazioni sono un punto importante per la lista di Imperia al centro e le tre liste di coalizione che supportano Abbo nella sua corsa a sindaco della città di Imperia. Un incontro in cui non solo Abbo ha spiegato le ragioni della sua candidatura, ma anche illustrato il suo programma che si concentra su tre punti principali: l’idea di città, le persone al centro e il territorio vivo.

Il primo punto si focalizza sul fatto che ad Imperia si debba generare un ciclo virtuoso fra edilizia ,paesaggio e turismo dove la riqualificazione della città parte dai suoi abitanti in sinergia tra il patrimonio pubblico e privato.

Il secondo punto si concentra suo cittadino che devono essere consapevoli di vivere in una comunità dove l’aiuto del singolo conta. Il terzo punto si basa sull’importanza di riqualificare e rilanciare borghi ed entroterra con un turismo di boutique. La seconda fase dell’incontro si è concentrata sulle domande dei cittadini dove hanno avuto modo di chiarire i dubbi direttamente con il candidato Guido Abbo. A margine dell’incontro Abbo ha visitato anche il museo della comunicazione ” Voci nell’etere “.