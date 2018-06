Imperia. Sabato pomeriggio, Claudio Scajola ha visitato la frazione di Montegrazie, incontrando diversi abitanti, con cui si è confrontato sui problemi della zona.

Fra questi, su tutti, emerge quello della manutenzione della strada per raggiungere Montegrazie; la difficoltà del collegamento per arrivare al Santuario da parte dei turisti; le pessime condizioni in cui si trova il parco giochi e l’assoluta mancanza di manutenzione generale nella zona.

A colpire Scajola, la fatiscenza dell’ex edificio scolastico, affacciato sulla piazza principale. “Le condizioni difficili in cui versa la città, in particolare sul piano della manutenzione, sono ancora più evidenti a Montegrazie, così come nelle altre frazioni, che sembrano essere state abbandonate da anni”.