Imperia. Inizia l’estate ed immancabile arriva il tempo di bilanci per la stagione sportiva appena trascorsa da parte delle società sportive. I Reds rugby Team, più che una formale presentazione di dati, vogliono dare un’ idea a tutto tondo dell’attività svolta.

In primis, ovviamente la nascita il 3 agosto 2017, la società si forma e ha tra le sue fila bambini con età dai 4 ai 10

anni, con obiettivo: lo sviluppo del minirugby. Pochi iscritti all’inizio ed a fine stagione portano in campo e

tesserano cinquantasei bambini (grande il seguito degli U.6, maggior numero in provincia di Imperia e Savona e

terzi a livello regionale sul campo di gioco).

Campo in località Piani concesso dalla G.S. Riviera dei fiori con cui si condividono dei bei momenti, senza voler

creare dissidi per il campo comunale di Baitè dove a tutto diritto potrebbero svolgere attività ma il “verbo va fatto

conoscere e non si può aspettare che vadano tutti al tempio”, quindi i Reds si rimboccano le maniche e via negli

istituti scolastici:

– Istituto comprensivo Littardi: scuole infanzia e primaria –Piani; Dolcedo; via Ulivi-

– Istituto comprensivo Boine: scuole primarie – Caramagna; p.zza Mameli-

– Istituto comprensivo Biancheri: scuola primaria –Diano S. Pietro-

Successivamente grazie all’amministrazione comunale di Diano San Pietro e Istituto Scolastico Biancheri, i

Reds sbarcano nel golfo Dianese con accoglienza inaspettata e con un progetto in stile anglosassone di attività

dopo le ore scolastiche, nella palestra della scuola.

Attività a livello FIR si è svolta con 9 raggruppamenti all’attivo e non solo in Liguria ma anche in Toscana.

Particolarità della società è quella di svolgere attività ricreative nonostante l’assenza della club house (se non c’è

non importa, i genitori e il seguito si riunisce volentieri e sempre, amarcord di tempi passati dove si respira

condivisione e non si da peso al consumismo) dimostrazione lo sono le numerose cene sociali, l’attività svolta in

trasferta a Siena, la partecipazione al Carnevale di Dolcedo con un’apecar a tema Reds Rugby Team, ultima in

ordine cronologico la grande grigliata e festa finale svoltasi sul campetto dell’oratorio di Artallo con giochi per tutta

la famiglia ed esperienza che ha fatto vivere il rugby a tutto tondo.

Nuovi propositi all’orizzonte e nuove iniziative anche estive già in programma ed in fase di definizione, un vecchio

spot diceva “provare per credere” non serve essere blasonati per farsi voler bene, anzi.

“Se volete far provare ai vostri bimbi un mondo del minirugby e se volete far parte della famiglia Reds seguiteci

all’indirizzo facebook: Reds Rugby Team. Grazie! Questo va detto ai ristoranti e attività commerciali che hanno creduto in noi e nel progetto Reds dedicato unicamente ai piccoli, facendo da sponsor.

Grazie a tutti i genitori e sostenitori di un piccolo Team coeso e in crescita. Grazie agli atleti che ci fanno sorridere e vivere il rugby propaganda con tanta spensieratezza e allo stesso tempo insegnandoci a volte come affrontare gli ostacoli. Grazie a tutti i dirigenti ed allenatori (volutamente non vengono inseriti i nomi di chi allena poiché i protagonisti sono i bambini e non i tecnici, seppur tutti qualificati con tesseramento idoneo richiesto da FIR, che lavorano in “regia”). Per i Reds Rugby Team il minirugby è “Gioco, divertimento, amicizia”. Una buona estate a tutti e a prestissimo!!” – dicono i Reds Rugby Team.