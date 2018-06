Imperia, Claudio Scajola: “Ben venga nascita governo, ma dubito che possa realizzare programma”

Imperia. Non solo amministrazione locale. Con l’ex ministro Claudio Scajola, in corsa alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, stamane si è parlato anche di questioni nazionali. “Ben venga la nascita di un governo”, ha detto Scajola, “Dubito, però, che questo governo possa realizzare il programma che ha spiegato. Cottarelli aveva ragione quando diceva che quel programma di governo avrebbe avuto un costo di 125 miliardi. Ho sentito diversi personaggi romani con cui ho collaborato nei vari ministeri che ho occupato ed ho avuto conferma che quel programma non potrà essere realizzato”.

Ha aggiunto l’ex ministro: “Ho sempre anteposto l’interesse del Paese a quello di parte. Stare senza governo nei summit di giugno, a livello europeo, sarebbe stato per l’Italia molto pericoloso. Non tutti sanno che proprio nel mese di giugno si decideranno le programmazioni e le distribuzioni dei fondi dell’Ue a tutti i Paesi europei e nei diversi settori. Se l’Italia fosse stata assente anche in questa occasione, avrebbe dato sicuramente l’impressione di essere un Paese che vada abbandonato”.