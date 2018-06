Imperia, che festa per la prima di San Giovanni: autorità civili, militari e un fiume di persone all’inaugurazione

Imperia. Grande successo per l’inaugurazione di Ineja 2018. Alla presenza delle massime autorità civili e militari, di illustri ospiti, soci, collaboratori ed amici ha preso ufficialmente il via la 38ma edizione della Festa di San Giovanni.

A tagliare il nastro sua eccellenza il prefetto Silvana Tizzano assieme al primo cittadino Carlo Capacci.

Il presidente del Comitato di San Giovanni, Marco Podestà ha commentato: “Rivolgo un ringraziamento particolare al Sindaco uscente di Imperia Carlo Capacci e alla sua amministrazione, con cui abbiamo stipulato una importante convenzione e sancito una collaborazione ufficiale. E’ un piacere avere fra i nostri ospiti il Prefetto, che per il quarto anno viene a trovarci con simpatia e stima ed è una grande soddisfazione noi vederla partecipare e sorridere.

Ogni anno il sostegno delle autorità ci fornisce lo stimolo e la forza di procedere al meglio: in poco tempo riusciamo ad allestire un intero villaggio e le incombenze sono tante e molteplici. Per questo ringraziamo in modo particolare la questura e le forze dell’ordine, che forniscono un contributo fondamentale. La messa in sicurezza è sempre più difficile e complicata, ma grazie ad una grande collaborazione, riusciamo a farlo sempre meglio. Grazie a tutti i visitatori che verranno a trovarci”.

Nell’edizione 2018 un particolare ringraziamento va al Maestro Mario Borella che ha donato al Comitato un quadro dal quale è stata ricavata la locandina dell’evento e che sarà oggetto di un’asta il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Al via dunque i 12 giorni di festeggiamenti. Maggiori informazioni sul sito www.ineja.it sul nostro canale facebook, dove è possibile seguire la diretta dell’inaugurazione.