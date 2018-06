Imperia. Un centinaio di partecipanti hanno pedalato simbolicamente alla biciclettata elettorale organizzata dal candidato sindaco Guido Abbo, con la lista Imperia al centro e le tre liste di coalizione, Laboratorio di Imperia, Imperia di tutti e Pd.

Ospite alla biciclettata anche l’europarlamentare Brando Benifei: “La mobilità in bici è una priorità anche in Europa. Ho voluto esser qui per esprimere il mio appoggio ad Abbo perché quello della ciclabile è un tema importante per il futuro del territorio.” I partecipanti si sono riuniti in Calata Cuneo ed hanno attraversato la città, da Oneglia a Porto Maurizio per poi raggiungere il Parco Urbano.

“La ciclabile - afferma Guido Abbo- è un’opportunità sociale. Dobbiamo scoprire ed imparare a vivere la città più insieme ed aumentare le possibilità di incontro. Bisogna guardare oltre. È un discorso di modalità di vivere la città. Però questo è un momento importante è un progetto che porteremo in fondo.”