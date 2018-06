Imperia, ballottaggio per il sindaco: M5S non da indicazioni di voto

Imperia. Il M5S si esprime sul ballottaggio per il sindaco. “Al fine di chiarire la posizione del M5S in relazione al ballottaggio del 24 giugno si precisa che, come da tradizione, il M5S non darà indicazioni di voto a favore di alcuno dei candidati al ballottaggio, non abbiamo preso accordi con nessuna delle forze politiche in competizione a conferma che autonomia e indipendenza sono e saranno sempre garantite. Ciascun elettore deciderà se astenersi o votare”.