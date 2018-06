Imperia, ballottaggio: l’invito al voto di “Imperia Insieme”

Alla fine ci siamo arrivati. domenica si vota, e finalmente Imperia conoscerà il nome del suo nuovo sindaco, l’uomo che per i prossimi cinque anni avrà nelle proprie mani le vite di un’intera comunità, il destino di una città, e di tutto il suo territorio.

E’ stata una campagna elettorale lunga, serrata, e combattuta duramente sempre in prima linea. “Imperia Insieme” non si è mai risparmiata o tirata indietro, tenendo testa a tutti e rispondendo colpo su colpo agli attacchi e alle bordate dei diretti avversari. abbiamo avuto l’onere di mettere in campo un gruppo di persone caparbie, entusiaste, capaci, e fortemente motivate. uomini e donne che si sono spesi anima e corpo per la loro lista e per il loro candidato sindaco, Claudio Scajola.

Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno portato sin qui, iniziando proprio dai nostri trentadue candidati e dalle loro famiglie, che con un coraggio, li hanno sostenuti condividendone i grandi sacrifici. grazie a tutti i membri dell’associazione culturale Imperia Insieme che si sono prodigati e spesi in prima persona per questo grande progetto, grazie ai tanti volontari che ci hanno sorretto ed aiutato senza mai risparmiarsi, per le strade, tra la gente e tenendo vivi i nostri point, grazie al lavoro paziente e discreto di preziose collaboratrici che con entusiasmo ed energia hanno sospinto tutti noi, ma soprattutto grazie a tutti voi, per aver creduto in noi!

Ci sembrava doveroso iniziare con i ringraziamenti perché se oggi siamo arrivati sin qui lo dobbiamo esclusivamente alle migliaia di persone che ci hanno sostenuto accordandoci la loro fiducia.

Siamo ad un solo metro dal traguardo finale, e adesso più che mai, per il bene di tutti, vi chiediamo un ultimissimo sforzo affinché il risultato strabiliante consegnatoci dalle urne lo scorso 10 giugno sancisca definitivamente la vittoria finale di Claudio Scajola a sindaco della nostra città.

Nelle ultime due settimane si sono susseguiti incontri e confronti, raffrontate idee, opinioni, programmi e punti di vista.

Claudio Scajola lo si è visto ovunque, sempre sorridente ed aperto a tutti. si è fermato ovunque a parlare con la sua gente cogliendone ogni prezioso punto di vista, ed ascoltando interessato anche i più semplici consigli.

La nostra squadra è pronta a sostenere il grande progetto di cambiamento di Claudio Scajola. ci sarà da lavorare, tanto e duramente, ci sarà da scontrarsi con i poteri forti, ma noi sapremo farci sentire, battere i pugni nelle sedi opportune, per reperire fondi preziosi con i quali rifinanziare progetti importanti, insomma, ci sarà da rimboccarsi le maniche e dedicarsi anima e corpo al rilancio della nostra città.

Vi chiediamo di credere ancora una volta in noi e nelle straordinarie capacità di Claudio Scajola.

Siamo convinti che per amministrare una città ci voglia anche tanta passione, e Claudio Scajola ci ha dimostrato più, e più volte di amare immensamente la sua città e tutta la sua gente.

Abbiamo bisogno di una guida sicura, intelligente, esperta, e con le idee molto chiare. abbiamo bisogno di un uomo che non abbia timore di prender decisioni e che possa dedicarsi a tempo pieno all’intera comunità.

Adesso, ora più che mai, per rilanciare Imperia, c’è bisogno di Claudio Scajola!

Domenica 24 giugno per il bene di Imperia andiamo tutti a votare, e da donne e uomini liberi, votiamo Scajola.