Imperia, arriva la “5 miglia dei 2 moli”: ecco come cambia la viabilità

Imperia. Il giorno 22 giugno si svolgerà la corsa podistica denominata “La 5 miglia dei 2 moli”, organizzata dal Club Marathon Imperia e inserita nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni. Pertanto la viabilità sarà modificata come segue:

LUNGOMARE A. VESPUCCI

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungomare Marinai d’Italia ed il Ponte degli Agnesi, sul lato mare della carreggiata con direttrice ponente – levante divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

LUNGOMARE MARINAI D’ITALIA

– Su tutta la via, su ambo i lati della strada, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PONTE DEGLI AGNESI

– Sul lato mare del ponte divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA GIUSEPPE DE SONNAZ

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Alfieri e l’intersezione con via T. Schiva, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA DEL CANTIERE

– Su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA NINO BIXIO

– Sul lato mare della piazza, tra l’intersezione con calata G.B. Cuneo e l’attraversamento pedonale, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Nella fascia oraria dalle ore 18,45 del 22 giugno 2018 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 21,00 e per il solo tempo necessario al passaggio dei partecipanti alla competizione podistica.

VIA DE MAGNY

– All’intersezione con via Tommaso Schiva, divieto di transito per i veicoli diretti in via Del Cantiere

VIA TOMMASO SCHIVA

– Nel tratto compreso tra via De Sonnaz e via del Cantiere divieto di transito per i veicoli con direttrice di marcia monte –

mare;

VIA DEL CANTIERE

– Divieto di transito per tutti i veicoli;

VIA DE SONNAZ

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Alfieri e l’intersezione con via Tommaso Schiva divieto di transito per tutti i

veicoli ad esclusione di quelli al seguito della competizione e dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

PONTE “AGNESI”

– Sul lato mare del ponte viene istituita una corsia, delimitata da coni stradali, all’interno della quale transiteranno i partecipanti alla competizione podistica.

LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI (carreggiata lato mare)

1) nel tratto compreso tra l’intersezione con lungomare Marinai d’Italia e l’intersezione con il ponte “Agnesi”, divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione di quelli al seguito della competizione podistica e dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

2) all’intersezione con lungomare Marinai d’Italia, i veicoli saranno deviati sulla carreggiata opposta che sarà temporaneamente disciplinata a doppio senso di marcia mediante la delimitazione di due corsie con il posizionamento di coni stradali.

LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI (carreggiata lato Monte)

3) nel tratto compreso tra l’intersezione con il varco di accesso a lungomare Marinai d’Italia e l’intersezione con via Morardo viene istituito il doppio senso di circolazione mediante la delimitazione di due corsie con il posizionamento di coni stradali.

4) all’intersezione con via Morardo, per i veicoli circolanti con direttrice di marcia da ponente a levante, fermarsi e dare

precedenza (STOP) e direzione obbligatoria a sinistra verso via dott. Augusto Armelio.

LUNGOMARE MARINAI D’ITALIA

1) divieto di transito per tutti i veicoli, con esclusione dei veicoli al seguito della corsa e dei veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

VIA SAN LAZZARO

1) all’intersezione con la traversa della piscina, direzione obbligatoria a sinistra. Durante l’effettuazione della competizione sarà vietato l’accesso al percorso di gara dalle vie laterali.