Imperia, Area Aperta: “Spettacolo indegno dagli avversari, ci appelliamo ai cittadini”

Imperia. Il finale di questa campagna elettorale è stato caratterizzato da una scorrettezza ed una bassezza mai vista prima.

Si è iniziato con il sondaggio palesemente inattendibile, divulgato l’ultimo giorno utile e che rasentava il ridicolo, prevedendo che Claudio Scajola sarebbe arrivato addirittura quarto, con solo il 15% dei voti, laddove è arrivato largamente primo con circa il 35% dei voti.

Si è proseguito e si prosegue anche nelle ultime ore, con vergognosi attacchi personali, insolenti e diffamatori, verso il nostro candidato sindaco Claudio Scajola ed i nostri candidati consiglieri.

Uno spettacolo indegno, che siamo certi abbia disgustato gli imperiesi.

La linea che Area Aperta e tutta la coalizione a sostegno di Claudio Scajola ha adottato è stata, volutamente, quella di non rispondere a tali insulti, men che mai di insultare l’avversario, di non abbassarsi al livello di chi ha fatto dell’insulto, dell’insinuazione e della malignità il suo disperato strumento per cercare di afferrare una poltrona.

Abbiamo deciso di continuare solo a comunicare direttamente ai cittadini, con l’educazione, la positività ed il sorriso che ci caratterizza, le nostre proposte e l’attenzione ai problemi della città.

Non abbiamo bisogno di poltrone, non abbiamo amici da difendere o nemici da abbattere. Ci siamo solo proposti per dare il nostro contributo per rendere Imperia una città migliore: pulita, sicura, prospera, solidale, viva.

Questo è il nostro stile, questo è il nostro modo di intendere la politica, questo è il modo in cui amministreremo la città di Imperia, se così vorranno gli imperiesi.

Ci appelliamo quindi a tutti i nostri concittadini, anche a coloro che non ci hanno votato al primo turno: Imperia è in gravissime difficoltà ed ha l’opportunità di essere amministrata da un Sindaco di eccezionale caratura ed esperienza come Claudio Scajola, affiancato da persone per bene e capaci, da sempre stimate ed apprezzate nella nostra città, come confermato dalle preferenze raccolte al primo turno, per la loro credibilità e la loro storia personale.

Chiediamo quindi la vostra fiducia ed il vostro voto per Claudio Scajola Sindaco.

Aperti a tutti, contro nessuno.

Area Aperta