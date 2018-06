Imperia, apre ufficialmente la 38^ edizione della Festa di San Giovanni

Imperia. Si apre oggi ufficialmente la 38^ edizione della festa di San Giovanni. Dopo il pre-apertura di ieri sera in cui numerosi visitatori hanno potuto testare un “assaggio” dell’edizione 2018, questo pomeriggio alle 18.30 sono attese Autorità e Ospiti per il taglio del nastro, che darà il via ai festeggiamenti, in largo Terrizzano.

La musica della banda folkloristica “Canta e Sciuscia” di Sanremo darà il via alla serata di spettacoli, buona cucina e intrattenimento, ma nn solo. Già dalle 18 sarà operativa la mostra mercato di MercantIneja con suoi stand espositivi dislocati in calata Cuneo.

Alle 18.45 al via anche la Pesca della Zucchetta nell’area espositiva, mentre nella tenda incontri sarà aperta l’esposizione di porcellana dipinta a mano, decoupage e quadri ad acquerello ed olio realizzati dai soci del Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno.

A partire dalle 19.30 prenderà il via la serata gastronomica con gli stand di “Mediterraneacucina” e l’intramontabile stoccafisso all’onegliese. Piatto della serata: acciughe fritte.

L’impegno di Ineja nel sociale questa sera sarà dedicato alle attività formative di “Pompieropoli” a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Imperia.

E per l’intrattenimento musicale? Dalle 21.15 ci penserà la banda folkloristica “Canta e Sciuscia” e a seguire “Ballando sotto le stelle” con l’animazione musicale di DJ Tex, all’interno dell’area spettacoli.

Quest’anno la festa di San Giovanni ospita un’opera donata dal pittore Mario Borella, artista di fama internazionale che ha conseguito prestigiosi premi in Italia e all’estero. L’opera del maestro Borella esposta durante l’evento, rappresenta il caratteristico scorcio di Borgo Peri, tradizionale location della Festa di San Giovanni. Il quadro sarà oggetto di importanti iniziative di Ineja per il sociale, che si svolgeranno nella seconda parte del 2018.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo su www.ineja.it o visitare i nostri canali social: Facebook e Instagram