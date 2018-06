Imperia, aperte le iscrizione ai servizi comunali di nido d’infanzia, trasporto scolastico e dopo scuola

Imperia. Il settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative e scolastiche del comune di Imperia rammenta alla cittadinanza che sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di nido d’infanzia e dei servizi scolastici accessori di pre-scuola, trasporto scolastico, dopo scuola, pranzo assistito.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 29 giugno. I moduli per le domande di ammissione sono scaricabili, anche da internet all’indirizzo http://www.comune.imperia.it alla sezione amministrazione trasparente. Sono, inoltre, disponibili presso lo sportello di cittadinanza del settore sservizi sociali, prima infanzia, attività educative e scolastiche del comune di Imperia con sede in piazza Dante 4 – III Piano, durante i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 8,30-12,30 e lunedì e giovedì: 15-16,30