Imperia, Antonello Motosso: “Domenica 24 giugno andiamo a votare Claudio Scajola”

Imperia. Antonello Motosso per la coalizione di Claudio Scajola Sindaco scrive: “Con queste parole inizia il nostro appello al voto per domenica 24 giugno quando le operazioni di ballottaggio previste per il Comune di Imperia daranno ai nostri concittadini il nuovo Sindaco per i prossimi cinque anni.

E quale nome più adatto se non quello di Claudio Scajola, di un uomo che all’apice della propria carriera politica nazionale e dopo aver ricoperto importanti incarichi in prestigiosi dicasteri, si è messo a disposizione della sua città, di quella città che lui ha sempre portato nel cuore e nella quale è sempre ritornato attorniato dal verde delle sue colline e dai riflessi azzurri del proprio mare.

“Aperti a tutti e contro nessuno” è stato lo slogan con il quale Claudio, a noi piace chiamarlo così soprattutto perché solo con il nome ha lanciato sin da subito la campagna elettorale con i primi manifesti affissi in città, si è sempre rivolto a tutti, agli amici ed alla gente comune, ai propri sostenitori ma anche agli avversari senza mai far trasparire alcun sentimento di rivalsa anche a fronte di decise prese di posizione spesso non comprese.

Per Claudio e per tutti noi è stata una campagna elettorale intensa ed entusiasmante fatta tra la gente e per la gente senza dover ricorrere ad alchimie politiche di nessun genere: incontri, visite mirate tra le vie cittadine per conoscere i problemi ed parlare con i residenti e gli operatori commerciali senza dimenticare i borghi e le frazioni cittadine con le loro peculiarità ed i loro scorci, tutto ciò ha fatto parte della vita di tutti noi assieme a Claudio in tutto questo periodo tanto da portare nel nostro cuore ogni persona che abbiamo incontrato.

I candidati del progetto civico con il quale Claudio Scajola ha voluto offrire il proprio contributo alla città, Obiettivo Imperia, Imperia Insieme, Area Aperta ed Il Popolo della Famiglia, hanno aderito in pieno alle idee programmatiche per una città pulita, sicura, solidale, prospera e viva, cinque punti racchiusi in un piccolo opuscolo diffuso durante la campagna elettorale che racchiudono l’impegno di Claudio Scajola e della sua squadra per rilanciare la nostra città e risvegliarla da quel torpore nel quale da troppo tempo dobbiamo condividere gli effetti.

La strada da compiere è tanta ma Claudio ci ha abituato a ragionare di centimetro in centimetro perché i grandi risultati si raggiungono con i piccoli passi uniti alla forte determinazione che il nostro gruppo ha dimostrato di possedere. Per tutto questo quindi vi chiediamo di accompagnarci ancora in questo ultimo centimetro… Domenica 24 giugno andiamo a votare Claudio Scajola sindaco.

Con lui non vi deluderemo ed Imperia tornerà ad essere la nostra piccola grande città nella quale condividere, tutti insieme, un grande progetto di rilancio”.