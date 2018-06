Imperia, ANCI presenta le opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale

Imperia. Lunedì 4 giugno alle 15 presso la Sala dei Comuni della Provincia si terrà la presentazione delle opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale sull’avvio di progetti innovativi di agricoltura sociale.

La misura 16.09 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” finanzia progetti di cooperazione territoriale tra il settore agricolo e quello sociale con il fine di promuovere l’agricoltura sociale come elemento innovativo della multifunzionalità delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l’impresa agricola può svolgere nella società civile e nel mondo del terzo settore.

L’incontro vedrà la partecipazione di ASL1 e relativi distretti, funzionari regionali responsabili della misura, Comuni della provincia di Imperia e associazioni/cooperative di settore.

L’obiettivo della campagna di informazione condotta da ANCI e Regione Liguria è facilitare il processo innovativo di costituzione di gruppi di cooperazione tra Comuni e soggetti operanti in ambito agricolo e sanitario per fornire servizi sociali e assistenziali d’avanguardia: una novità assoluta nel panorama ligure, un nuovo modello di sviluppo dei territori, da promuovere in vista dell’apertura dei bandi regionali a fine estate.

All’incontro interverranno gli assessori regionali alle Politiche sociali Sonia Viale e all’Agricoltura Stefano Mai.

I prossimi appuntamenti sono previsti giovedì 14 giugno a Genova-ASL3, lunedì 18 a Rapallo-ASL4 e mercoledì 27 a Savona-ASL2.