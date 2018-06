Imperia, allo Spazio Calvino dell’università in scena lo spettacolo “La Quattro Stagioni-Ricordando Federica”

Imperia. Venerdì 15 giugno alle 21 presso lo Spazio Calvino dell’Università, a Imperia, avrà luogo lo spettacolo dal titolo “La Quattro Stagioni – Ricordando Federica” per onorare la memoria dell’amica Federica Tassinari, quotata cantante jazz e preziosa Direttrice della nostra Scuola, scomparsa pochi giorni fa.

Sarà uno spettacolo musicale portato sul palco degli allievi e dei docenti dell‘Associazione Panta Musicà e dedicato alla Direttrice che l’aveva ideato, fortemente voluto e curato fino a che è stata in vita. Il copione, attraverso il tema delle Stagioni, valorizzerà il lavoro svolto dai ragazzi e dai docenti durante tutto il corso dell’anno.

Abili attori impersoneranno l’Autunno, l’Inverno, La Primavera e l’Estate e faranno da sfondo, attraverso una storia fantastica, ai brani e ai temi delle musiche che prendono ispirazione dalle famose “Stagioni” di Antonio Vivaldi. Sarà il contributo di tutti noi per portare a compimento il progetto della Direttrice e far trascorrere una serata in compagnia delle emozioni che ci porteranno la Prosa e la Musica.