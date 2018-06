Imperia. Prorogata la gestione dell’appalto rifiuti per altri 6 mesi, fino alla fine dell’anno, alla Teknoservice di Piossasco. Discorso diverso per quanto attiene il nodo dei contenziosi relativi alle penali per il mancato rispetto delle quote minime di legge di raccolta differenziata, mentre tiene banco la questione dei 75 milioni di euro di risarcimento danni richiesti al Comune dalla curatela fallimentare della Porto di Imperia Spa.

Intanto, gli imperiesi che attendevano da mesi che la fontana del rondò di piazza Dante tornasse finalmente funzionante sono stati accontentati. il neo sindaco Claudio Scajola che solo a metà settimana ha preso possesso del suo nuovo ufficio a Palazzo civico è stato di parola: in 4 giorni gli addetti hanno fatto ripartire i zampilli. Ora tocca all’orologio della torre del Municipio che da tempo immemore segna mezzogiorno (o mezzanotte) meno un quarto.