Imperia, Alessandro Tassara (Lega) sulla visita di Salvini: “Su disabilità e turismo mi impegnerò da consigliere comunale”

Imperia. Matteo Salvini, il giorno prima della nascita del Governo Italiano, ha visitato la città capoluogo per sostenere i candidati della Lega alle elezioni comunali del 10 giugno.

Entusiasta il candidato Alessandro Torassa: “Per me, da candidato per la prima volta al consiglio comunale di Imperia, è stato un onore essere al suo fianco sul palco, davanti al teatro Cavour, insieme al candidato sindaco Luca Lanteri, con tantissimi imperiesi che hanno riempito tutta l’area pedonale di Via Cascione.

Salvini da molto tempo diceva che voleva istituire, per la prima volta in Italia, un ministero per i diversamente abili ed uno per il turismo, l’ho scritto anch’io su alcuni volantini che ho mandato in stampa pochi giorni prima della nascita del governo ed oggi posso confermare che tale impegno si è concretizzato, adesso con questo Governo abbiamo i ministeri che si occuperanno nello specifico di due temi fondamentali Disabili e Turismo.

Il ministero dei disabili riguarda il sociale e le fasce deboli in generale, aspetti sui quali è necessario fare molto di più, anche ad Imperia, dove il sottoscritto, Alessandro Tassara, insieme a Katia Lanza, che dall’età di 26 anni ha la sclerosi multipla e per camminare deve usare un deambulatore o la sedia a rotelle, ci proponiamo con un impegno preciso su queste tematiche. Chiediamo quindi di Votare Lega e scrivere la doppia preferenza uomo donna: Tassara e Lanza.

Il ministero del turismo, che Salvini prometteva da molto tempo, adesso c’è! Per l’economia imperiese è importantissimo, Imperia ha grandi potenzialità a livello turistico; oltre ad ampliare ciò che già offriamo ci vogliono idee nuove su cui è necessario lavorare per fare turismo tutti i fine settimana dell’anno.

Su tutte queste tematiche è necessario fare sinergia, fra il comune per il quale sono il candidato della Lega, la Regione Liguria (amministrata dalla LEGA col Centrodestra) e con il Governo Nazionale (LEGA e Movimento 5 Stelle).

La matematica non è un’opinione, per governare ed amministrare serve il 50% + 1 di voti, il Governo Nazionale Lega e Movimento 5 Stelle rappresenta la volontà del popolo italiano che con il voto ha premiato fortemente queste due forze politiche.”