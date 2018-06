Imperia, al via il progetto “Città invisibili” in collaborazione con l’istituto ‘Novaro’

Imperia. L’Assessorato alla Qualità Urbana e Verde Pubblico del Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “M. Novaro” parteciperà ad un progetto di continuità dove protagonista sarà l’arredo urbano, inteso come inserimento degli studenti in una parte attiva dedicata a tutta la collettività.

Tema portante di quest’anno saranno ”Le Città Invisibili” di Italo Calvino a cui gli studenti si sono ispirati per le loro creazioni, realizzate con cartone pitturato e decorato.

Obiettivo del progetto è quello di partecipare in modo concreto all’arredo urbano tramite installazioni che dal 12 giugno ai primi giorni di luglio saranno collocate sugli alberi di piazza De Amicis e nelle relative aree verdi per far “vivere le città invisibili”.​