‘Imperia al Centro’ celebra la pista ciclabile: Guido Abbo e Brando Benifei in sella insieme ai cittadini

Imperia. La pista ciclabile non è ancora arrivata in città ma è come se ne facesse già parte. E per celebrarla domenica 3 giugno è stata organizzata da ‘Imperia al centro’ e le tre liste di coalizione che sostengono Guido Abbo nelle amministrative del 10 giugno ( laboratorio di imperia, Imperia di tutti e Pd) una biciclettata.

All’evento prenderà parte anche Brando Benifei europarlamentare del Partito Democratico che sostiene Abbo nella corsa alla poltrona da sindaco.

Il ritrovo è alle 11.15 in Calata Cuneo di fronte al caffè del Porto.

La partenza è prevista per le 11.30. Un percorso che di snoderà tra le vie di Imperia, da Calata Cuneo, passando per piazza Ulisse Calvi, attraversando così la centralissima Piazza Dante, Ponte Impero, Borgo San Moro, che è uno dei centri dove passerà la ciclabile, piazza della Vittoria, Viale Matteotti, Via Scarincio alla Marina, il Lungomare marinai d’Italia per terminare al Parco Urbano.