Imperia aderisce alla 1° Giornata internazionale della Solidarietà Umana

Imperia. L’8 giugno si terrà la 1° Giornata internazionale della Solidarietà Umana. Dalle 9 alle 17 al bar Primavera, in via de Marchi 71, chi vorrà potrà donare generi di prima necessità alimentari.

“Un giorno importante per condividere il senso del dono e della fratellanza, trasferendo alle generazioni future la solidarietà come uno dei valori alla base dell’umanità al fianco del popolo italiano.

Il 28% della popolazione italiana è ridotta alla povertà più totale. Non possiamo restare a guardare. La compagnia della povera milizia di cristo e di San Lazzaro è presente sul territorio. Aiutaci ad aiutare, raccogliamo generi di prima necessità alimentari a lunga scadenza biscotti, pannolini, omogenizzati, latte, zucchero, pasta, pelati, tonno, legumi in scatola, merendine, zuppe in scatola. Vi aspettiamo numerosi per un dono pieno di amore” – fanno sapere gli organizzatori.