Il tour dell’onorevole Di Muro (Lega) fa tappa nella provincia di Imperia

Imperia. L’onorevole Flavio Di Muro parteciperà alla gazebata della Lega prevista per questo weekend in provincia di Imperia, così da confrontarsi con le persone interessate sull’evolversi del Governo nazionale.

Nel dettaglio l’on. Di Muro sarà presente sabato 2 giugno dalle 09 alle 10.30 a Camporosso Mare (piazza d’Armi), dalle 11 alle 13 a Bordighera (Palazzo del Parco), dalle 16 alle 18 a Ventimiglia (via Repubblica ang. via Roma).

Domenica 3 giugno sarà invece a Imperia (via Viesseux ang. via Bonfante) dalle 10 alle 12. “I gazebo voluti da Matteo Salvini per questo weekend saranno non solo un’occasione utile per tesserarsi alla Lega,” spiega l’on. Di Muro “ma assumono una particolare valenza politica poiché sarà possibile sottoscrivere una petizione per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini italiani”.