Il terzo migliore ristorante del mondo è a Mentone

L’elenco dei 50 migliori ristoranti del mondo è stato presentato stamane a Bilbao, in Spagna. Il ristorante Mirazur di Mentone è al terzo posto nella lista.

Secondo quanto scrive Nice Matin, si era già piazzato in 4a posizione nel 2017, il suo chef è l’argentino Mauro Colagreco.

In seconda posizione c’è il ristorante Osteria Francescana a Modena e in prima il ristorante spagnolo El Celler De Can Roca a Girona (Catalogna).