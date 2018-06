Il progetto ‘Sport Young’ va a gonfie vele, tanti gli eventi in programma

Liguria. Il progetto ‘Sport Young’ va a gonfie vele. Da questa settimana la stagione entra nel vivo e tante sono le promo e gli eventi connessi a questa importante iniziativa promossa dallo Sci Club Alpi Marittime con figure professionali di altissimo quali Elisa Riguado.

Sono ancora disponibili dei pacchetti mensili o, in alternativa, il pacchetto da 8 settimane non consecutive. Nei prossimi giorni si potrà trovare la locandina ufficiale presso la pagina Facebook dello sci club. Per informazioni chiamare il 333/906812 oppure il fisso 0171/978073.