Il presidente della Provincia di Imperia Fabio Natta invita a votare Guido Abbo

Imperia. Scrive il presidente della Provincia Fabio Natta.

“Imperia di Tutti Imperia per Tutti è una realtà concreta che da tempo dà voce e corpo ai bisogni della città, per questo abbiamo la credibilità per dire Guarda Avanti, perché il nostro programma va oltre la Galeazza e la torre di Prarola che, a ben vedere, non sono i veri confini della città.

Noi, pur orgogliosi del nostro campanile, vogliamo uscire dalla sua ombra per far sì che Imperia guardi a tutto ciò che le sta intorno, all’Italia e, perché no? all’Europa.

La cosa non è così difficile, non è così improbabile.



Dobbiamo adeguare la nostra città agli standard europei e abbiamo già tutto pronto per farlo: un’altra mobilità, una città pulita, ordinata, con meno auto, più spazi per i cittadini e le associazioni, gradevole per chi la abita e per i suoi visitatori. Una città sana, una città del BEN–ESSERE, soprattutto perché la vita quotidiana e le tipologie di turismo che ci servono, chiedono questi requisiti: mare e aria pulita, salute e opportunità di lavoro.



Vogliamo le pedonalizzazioni, vogliamo la pista ciclabile, una gestione efficiente e pubblica dei rifiuti e dell’acqua. E siamo in grado di andare oltre.

Questa città è stata una realtà importante sia culturalmente che economicamente: non dobbiamo dimenticarlo mai.

Lavoro, cultura, turismo, agroalimentare, terziario avanzato, tante piccole grandi cose che possono fare di Imperia, se tutti lavoriamo uniti, una città che può guardare il futuro con maggiore serenità.



Occorre fare gioco di squadra e guardare oltre l’orizzonte:

per sostenere Guido Abbo Sindaco scegliamo un movimento che dimostra ogni giorno coerenza, competenza, serietà e passione.

Il 10 giugno votiamo convinti Imperia di Tutti Imperia per Tutti”