Il museo civico Locus Bormani accompagna alla scopera del centro storico di Diano Marina

Diano Marina. Venerdì 29 giugno, alle 10, è in programma un nuovo appuntamento Extra Omnes “Alla scoperta di Diano Marina”; con ritrovo presso il Palazzo del Parco di Corso Garibaldi si potranno riscoprire i tanti luoghi di interesse storico che arricchiscono la “Città degli Aranci” a cominciare dalla Sezione Risorgimentale del Museo, dove saranno raccontate le avventurose vite dei patrioti locali, tra cui si ricordano il Generale Nicolò Ardoino ed il “Pilota dei Mille” Andrea Rossi.

La visita prevede tappe presso il Politeama Dianese e il “cannone di Diano”, dove verranno ricordati due periodi tragici nella storia della nostra terra, il terremoto del 1887 e le incursioni dei pirati turco-barbareschi del XVI e XVII secolo, la visita al Monumento ai Caduti della “Grande Guerra”, e la visita all’area di Villa Scarsella, sede in passato di un importante convento domenicano.

L’iniziativa ha la durata di circa 90 minuti e prevede un contributo di € 2,00 a persona per la visita alla Sezione Risorgimentale. E’ gradita la prenotazione allo 0183.497621.

Per informazioni e/o prenotazioni: Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.