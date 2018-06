Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi raccoglie occhiali usati all’ ”Ape in fiore” di Vallebona

Vallebona. Anche quest’anno il Lions Club Bordighera Otto Luoghi parteciperà alla manifestazione Ape in fiore, che si terrà a Vallebona domenica 8 luglio. “Ape occhialuta”, questo è il nome della postazione che i Lions stanno predisponendo per la raccolta degli occhiali usati, un impegno per il riutilizzo degli occhiali che i Lions

portano avanti da circa settant’anni.

Solo l’anno scorso sono stati raccolti, selezionati e riparati circa 5 milioni di paia di occhiali presso il centro di Chivasso, poi distribuiti nei vari paesi in via di sviluppo nonché alle persone bisognose del nostro paese. Quindi, se avete occhiali che non usate più e li tenete abbandonati nei vostri cassetti, fate un semplice gesto di solidarietà: vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, alla nostra postazione Ape Occhialuta.

