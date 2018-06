Un traguardo non da poco per un sanremese all’estero. Luca Lombardi, fotografo ed art director, da anni residente a Dubai, è un nuovo modello per la “Montblanc”.



La famosa marca di penne ora firma anche orologi, borse, cinture, orologi ed ha scelto proprio Luca per un servizio fotografico realizzato nel deserto da professionisti del settore del calibro di Ozan Akkaya, con Ruksana Hussain e Diana Kartasheva.

“Ho passato 2 giorni super divertenti a pompare il mio ego e a sentirmi una sorta di dono di Dio alle donne” ha commentato ironicamente il fotografo “Made in Sanremo” in un post sulla sua pagina Facebook.