Il comune di Taggia risponde a Goletta Verde: “La qualità dell’acqua è eccellente”

Taggia. Il comune di Taggia risponde alla segnalazione fatta da Goletta Verde in merito alle cariche batteriche presenti in mare:

“Prendiamo atto dell’importante segnalazione fatta da Goletta Verde in merito allo stato dell’area fociva del torrente Argentina. Non intendiamo certo sottovalutare tale segnalazione ma, nel contempo, ci urge evidenziare che i dati ufficiali di balneabilità delle acque, effettuate da Arpal, riscontrano una qualità dell’acqua eccellente sia per il litorale di Arma che per quello di Riva Ligure, prospicente il Torrente Argentina.

In ogni caso sarà nostra cura richiedere ulteriori verifiche e analisi all’Arpal e, nel contempo, verificare lo stato degli scarichi nell’area del Torrente Argentina”.