Il Comune di Camporosso vuole un sistema di videosorveglianza e lettura targhe: 250.000 euro il costo previsto

Camporosso. Buone notizie sul versante sicurezza. Il Comune è intenzionato dotare la cittadina rivierasca di un nuovo sistema di videosorveglianza e di lettura targhe del tipo “città sicura”.

Questa decisione viene in seguito al Decreto Legge N. 14 del 20-02-2017, con il quale sono state approvate le “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, le quali stabiliscono l’attuazione delle politiche di sicurezza urbana e l’installazione di sistemi per le aree a rischio criminalità e degrado urbano.

Un successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 31-01-2018 ha poi stabilito le modalità tramite le quali ogni singolo Comune può accedere ai finanziamenti statali. L’importo complessivo delle opere previste è di 256.445 euro.