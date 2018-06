Il bordigotto Davide Soreca partecipa agli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Enduro Maxxis a Colle di Tora

Bordighera. Il bordigotto Davide Soreca parteciperà sabato 16 e domenica 17 giugno agli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis a Colle di Tora (RI) che, dopo aver ospitato nel 2016 la prova di chiusura del tricolore Under23/Senior, è pronta a fare da palcoscenico ai migliori atleti che si daranno battaglia nella quinta e sesta prova di enduro.

Il pilota affronterà tre prove speciali, tutte dure ed impegnative, alle quali si sommerà un controllo tirato posto poco lo start ufficiale, previsto sia sabato che domenica, alle 8.30 nei pressi del paddock. Vi sarà poi l’Extreme Test X-CUP Maxxis – Galfer e l’Airoh Cross Test con i suoi 4500 metri di contropendenze. Doti tecniche saranno invece quelle necessarie per affrontare l’Enduro Test Just1, dislocato interamente nel sottobosco. I giri da completare saranno quattro per la giornata di sabato e tre per quella della domenica.