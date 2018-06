Il 29 giugno gli imperiesi Fratelli Carli inaugurano un nuovo store a Varese

Imperia. Venerdì 29 giugno, con l’inaugurazione dell’Emporio Fratelli Carli a Varese, il numero totale dei punti vendita di proprietà della storica azienda olearia di Imperia toccherà quota undici in Italia.

Quinto in Lombardia dopo quelli di Milano, Monza, Como e Orio al Serio, si tratta di uno store in pieno centro, in via Bernascone 18, di circa 80 metri quadri che si sviluppa su un unico piano con quattro ampie vetrine. Rappresenta un luogo in cui è possibile trovare e degustare non solo il celebre Olio Carli, ma anche le conserve alimentari della tradizione ligure e mediterranea, insieme a tutti quei prodotti di gastronomia che hanno nell’olio di oliva l’elemento alla base della loro bontà.