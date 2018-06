Dolceacqua. E’ iniziato il conto alla rovescia del Summer Day Camp, organizzato dall’US Camporosso e US Dolceacqua società entrambe affiliate Genoa Future Football.

Il camp, in accordo con il Responsabile Organizzativo del Genoa Cfc Emanuele Crespi è dedicato ai giovani calciatori dagli 8 ai 17 anni e avrà luogo presso i campi sportivi di Camporosso.

E’ prevista la partecipazione dei tecnici professionisti del Genoa Cfc , Davide Brunello ( Allenatore Giovanissimi Nazionali Genoa Cfc ed ex Resp Tecnico Sett. Giovanile del Carpi) e Manuel Rimassa ( Allenatore Esordienti 2007 Genoa Cfc) i quali coordineranno i lavori in collaborazione con tecnici e preparatore dei portieri qualificati. Il Camp prenderà il via il 2 luglio, tutti i giorni dalle 9.30 fino alle 17.30 e terminerà il 6 luglio p.v.

La dotazione ed il programma base comprendono:

– N.2 Kit completi di allenamento “Lotto” Ufficiali Genoa Cfc

– N.5 pasti completi

Mercoledì mattina lezione di nuoto in piscina con Istruttori Qualificati (bus navetta compreso); premio ricordo e attestato di partecipazione.