I ventimigliesi Riccardo Moio & Mattia Berlanda volano in Lettonia per l’Eurojurmala

Ventimiglia. I ventimigliesi Riccardo Moio & Mattia Berlanda partono oggi per la Lettonia per esibirsi all’Eurojurmala, il 7th International Forum of Arts a Jurmala, che è iniziato lo scorso 14 giugno e si concluderà lunedì 18.

“Partiamo per l’est Europa. La prima tappa sarà a Riga, in Lettonia. Per la precisione saremo “Special Guest” ad Eurojurmala, un talent show di rilievo che si svolge a pochi chilometri dalla capitale. Per noi è un onore” – dice Mattia Berlanda.

Dopo aver partecipato ad “Amici casting 17″, la trasmissione televisiva su Real Time, il duo RMB cercherà di far conoscere ai lettoni il loro originale genere musicale, molto apprezzato e diffuso soprattutto all’estero. Riccardo e Mattia, classe ’93 e ’95, che si conoscono da circa due anni, proporranno il loro singolo “22” in inglese per sponsorizzare l’album “Destiny”, che uscirà tra qualche mese.

I giovani e talentuosi cantanti, dopo “I’m sorry” e “22”, stanno per far uscire inoltre un nuovo singolo: “Il brano si intitola “Slow Jams”. E’ prodotto sempre dall’RMB Studio. Anche questo nuovo official video è stato girato con il Mizuko Visual Studio, con il quale è nata ormai una stupenda collaborazione, che ha in serbo altri progetti futuri” - svela Mattia.